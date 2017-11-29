Жители Петрозаводска на тракторе начали войну с крысами

Петрозаводск, 29 ноября. Жители Петрозаводска бьют тревогу: огромное количество крыс живет не только во дворах, но и в подвалах домов в центральном районе города. Горожане, используя трактор, пытаются бороться с проблемой самостоятельно.

Жильцы уже не первый месяц борются с огромным количеством крыс, но все безрезультатно, рядом с домом №5, который расположен на улице Ленина, много кафе и ресторанов. Мусор выносят в одно место, а крысы, обитающие в этом районе, сбегаются, чтобы полакомиться остатками еды.

Жители пошли на серьезные меры: трактором перерыли весь двор, чтобы разбить гнезда крыс. Об этом сообщают «Невские новости». Таким же способом боролись с крысами жильцы других домов на улицах Анохина и Антикайнена.

По словам представителя администрации Петрозаводска, работу по уничтожению крыс начали с 27 ноября в четырех районах: Кукковке, Октябрьском, Первомайском и Центральном.