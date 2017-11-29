Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств
Общество
Жители Петрозаводска на тракторе начали войну с крысами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Петрозаводска на тракторе начали войну с крысами

    18:51  29 Ноября 2017  /обновлено: 18:52  29 Ноября 2017
    124

    Жители Петрозаводска на тракторе начали войну с крысами

    Петрозаводск, 29 ноября. Жители Петрозаводска бьют тревогу: огромное количество крыс живет не только во дворах, но и в подвалах домов в центральном районе города. Горожане, используя трактор, пытаются бороться с проблемой самостоятельно.

    Жильцы уже не первый месяц борются с огромным количеством крыс, но все безрезультатно, рядом с домом №5, который расположен на улице Ленина, много кафе и ресторанов. Мусор выносят в одно место, а крысы, обитающие в этом районе, сбегаются, чтобы полакомиться остатками еды.

    Жители пошли на серьезные меры: трактором перерыли весь двор, чтобы разбить гнезда крыс. Об этом сообщают «Невские новости». Таким же способом боролись с крысами жильцы других домов на улицах Анохина и Антикайнена.

    По словам представителя администрации Петрозаводска, работу по уничтожению крыс начали с 27 ноября в четырех районах: Кукковке, Октябрьском, Первомайском и Центральном.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #карелия #петрозаводск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть