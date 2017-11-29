ВКС РФ в Карелии получили восемь современных истребителей Су-35

Москва, 29 ноября. Два звена многоцелевых истребителей Су-35 в ближайшее время заступят на боевое дежурство в Западном военном округе.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что восемь новейших истребителей Су-35 прошли необходимую проверку летным составом и инженерно-техническим персоналом, после чего поднялись в воздух с аэродрома завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре и совершили перелет к авиабазе постоянной дислокации в Карелии.

Истребители преодолели свыше восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах в Центральном и Восточном военном округах. В ближайшее время сверхманевренные истребители поколения «4++» заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ на северо-западе России.