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Политика
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Россия
ВКС РФ в Карелии получили восемь современных истребителей Су-35
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    ВКС РФ в Карелии получили восемь современных истребителей Су-35

    16:22  29 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Карелии получили восемь современных истребителей Су-35

    Москва, 29 ноября. Два звена многоцелевых истребителей Су-35 в ближайшее время заступят на боевое дежурство в Западном военном округе.

    Департамент информации министерства обороны России  сообщил, что восемь новейших истребителей Су-35 прошли необходимую проверку летным составом и инженерно-техническим персоналом, после чего поднялись в воздух с аэродрома завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре и совершили перелет к авиабазе постоянной дислокации в Карелии.

    Истребители преодолели свыше восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах в Центральном и Восточном военном округах. В ближайшее время сверхманевренные истребители поколения «4++» заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ на северо-западе России.

    ВКС РФ в Карелии получили восемь современных истребителей Су-35

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #су-35 #карелия #истребитель
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