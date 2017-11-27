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Старообрядческую церковь планируют построить в Петрозаводске
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    Старообрядческую церковь планируют построить в Петрозаводске

    17:08  27 Ноября 2017
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    Старообрядческую церковь планируют построить в Петрозаводске

    Петрозаводск, 27 ноября. Публичные слушания по вопросу строительства старообрядческой церкви в Петрозаводске запланированы на начало декабря.

    Местные жители выступили с предложением провести обсуждение передачи земли, расположенной на улице Трудовых резервов, в пользование организации «Русская Православная Старообрядческая Община». Планируется, что публичные слушания пройдут 5 декабря.

    Как сообщают «Невские Новости», на участке земли возведут старообрядческий храм, православную школу и духовно-просветительский центр. Руководитель старообрядческой общины Ольга Малкина отмечает:

    «Мы убедились, что старообрядцев у нас немало. Просто раньше не было общины, и все карельские старообрядцы просто молились дома, нигде не собираясь и часто даже не объявляя, какой они веры».

    Впервые вопрос о возведение старообрядческой церкви огласили летом этого года. Предстоятель Русской Православной Старообрядческой церкви Митрополит Корнилий посетил Карелию в июле и поблагодарил исполняющего обязанности главы республики Артура Парфенчикова за содействие в решении проблемы, связанной с поиском земли под строительство старообрядческого храма. Планируется, что церковь, рассчитанная на 100 прихожан, будет построена в поселке Соломенное, который расположен рядом с Петрозаводском.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #петрозаводск
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