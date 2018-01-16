Выборы-2018: избирательный штаб Путина открылся в Иркутске

Иркутск, 16 января. Избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина начал свою работу в Иркутске, руководить штабом будут три сопредседателя. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Отмечается, что избирательный штаб возглавили главный доктор областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко, руководитель Иркутского драматического театра Анатолий Стрельцов и председатель областного женского совета Галина Терентьева.

«Сопредседатели, как и другие члены регионального избирательного штаба, будут работать на общественных началах», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб президента России Путина собрал уже свыше 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры на выборах-2018.

Напомним, действующий глава российского государства Владимир Путин в декабре 2017 года заявил о намерении участвовать в президентских выборах-2018. В ходе традиционной пресс-конференции Путин заявил, что идет на мартовские выборы как самовыдвиженец.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря ушедшего года.

Владимир Путин. Биография