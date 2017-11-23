Президент Чехии прибыл в Екатеринбург для участия в форуме

Екатеринбург, 23 ноября. Глава Чехии Милош Земан с рабочим визитом прибыл сегодня в Екатеринбург.

Президент Чехии во время встречи с Евгением Куйвашевым в аэропорту, как передаеют пресс-служба губернатора области, сказал:

«Я обещал — я прилетел».

Земан прибыл в Россию во главе делегации из 140 предпринимателей. После встречи с президентом в Сочи и главой правительства в Москве, он прилетел на Урал.

Как сообщает ТАСС, вопросы межрегионального взаимодействия обсудят губернатор Свердловской области и президент Чешской Республики в рамках Российско-Чешского делового форума, который состоится в пятницу, 24 ноября. Кроме этого, планируется подписание документов о двустороннем гуманитарном и экономическом сотрудничестве.