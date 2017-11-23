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Россия
Президент Чехии прибыл в Екатеринбург для участия в форуме
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    Президент Чехии прибыл в Екатеринбург для участия в форуме

    20:27  23 Ноября 2017
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    Президент Чехии прибыл в Екатеринбург для участия в форуме

    Екатеринбург, 23 ноября. Глава Чехии Милош Земан с рабочим визитом прибыл сегодня в Екатеринбург.

    Президент Чехии во время встречи с Евгением Куйвашевым в аэропорту, как передаеют пресс-служба губернатора области, сказал:

    «Я обещал  — я прилетел».

    Земан прибыл в Россию во главе делегации из 140 предпринимателей. После встречи с президентом в Сочи и главой правительства в Москве, он прилетел на Урал.

    Как сообщает ТАСС, вопросы межрегионального взаимодействия обсудят губернатор Свердловской области и президент Чешской Республики в рамках Российско-Чешского делового форума, который состоится в пятницу, 24 ноября. Кроме этого, планируется подписание документов о двустороннем гуманитарном и экономическом сотрудничестве.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #куйвашев #земан
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