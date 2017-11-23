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Президентский грант в 10 миллионов рублей получат организаторы «Уральской ночи музыки»
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    Президентский грант в 10 миллионов рублей получат организаторы «Уральской ночи музыки»

    11:50  23 Ноября 2017
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    Президентский грант в 10 миллионов рублей получат организаторы «Уральской ночи музыки»

    Екатеринбург, 23 ноября. Президентский грант в размере почти 10 миллионов рублей получили организаторы «Уральской ночи музыки».

    Финансовую поддержку от Фонда президентских грантов получат 67 организаций Свердловской области. Однако особо большие суммы достанутся только двум организациям.

    9,9 миллиона рублей получат организаторы Ural Music Night. Директор музыкального фестиваля Евгений Горенбург пообещал привезти на мероприятие Ринго Старра.

    Президентский грант в 10 миллионов рублей получат организаторы «Уральской ночи музыки»

    Второе место по региону досталось общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок». Ее представители получат 8,6 миллиона рублей.

    Также несколько грантов получила Русская православная церковь. Самый крупный из них составляет 2,8 миллиона рублей, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #рпц #старр #уральская ночь музыки #презиентский грант #аистенок
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