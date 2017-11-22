Два патриарха посетят Екатеринбург в декабре

Екатеринбург, 22 ноября. Два патриарха — Блаженнейший патриарх Александрийский Феодор II и Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III — посетят Екатеринбург в декабре.

Визит двух патриархов намечен на день празднования памяти святой великомученицы Екатерины – 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Архиерейская божественная литургия пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе, ее возглавит патриарх Иерусалимский Феофил III. После богослужения пройдет общегородской крестный ход. Отмечается, что патриарх Иерусалимский Феофил III посетит Екатеринбург впервые.

Патриарх Александрийский Федор II, который приезжал с визитом в Екатеринбург в августе 2015 года, проведет божественную литургию в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре 10 декабря.