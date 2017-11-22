Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Саммит в Сочи: создание зон деэскалации в Сирии помогло снизить уровень насилия
Политика
Губернатор Свердловской области провел собеседование с кандидатами на посты министров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Губернатор Свердловской области провел собеседование с кандидатами на посты министров

    18:39  22 Ноября 2017
    101

    Губернатор Свердловской области провел собеседование с кандидатами на посты министров

    Екатеринбург, 22 ноября. Лидеры рейтинга, который был составлен экспертной комиссией, в конкурсе на посты министров экономики и инвестиций прошли собеседование с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

    Лидерами в конкурсе на замещение должности министра экономики стали заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета Семен Власов, который набрал 90 баллов за тестирование и 507 за презентацию, и генеральный директор «Водоконала» Александр Ковальчук, который получил 87,5 баллов и 616 соответственно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

    «Губернатор спрашивал о перспективах социального и экономического развития Свердловской области, о моем видении роли министерства в этих процессах», — делится впечатлениями Семен Власов.

    Заместитель министра инвестиций и развития, который на данный момент исполняющий обязанности министра, Александр Породнов набрал 90 баллов за тест и 660 баллов на защите презентации, а заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Виктория Казакова получила 100 и 685 баллов. Они претендуют на пост министра инвестиций и развития.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #свердловская область #конкурс #министры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть