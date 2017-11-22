Губернатор Свердловской области провел собеседование с кандидатами на посты министров

Екатеринбург, 22 ноября. Лидеры рейтинга, который был составлен экспертной комиссией, в конкурсе на посты министров экономики и инвестиций прошли собеседование с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Лидерами в конкурсе на замещение должности министра экономики стали заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета Семен Власов, который набрал 90 баллов за тестирование и 507 за презентацию, и генеральный директор «Водоконала» Александр Ковальчук, который получил 87,5 баллов и 616 соответственно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

«Губернатор спрашивал о перспективах социального и экономического развития Свердловской области, о моем видении роли министерства в этих процессах», — делится впечатлениями Семен Власов.

Заместитель министра инвестиций и развития, который на данный момент исполняющий обязанности министра, Александр Породнов набрал 90 баллов за тест и 660 баллов на защите презентации, а заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Виктория Казакова получила 100 и 685 баллов. Они претендуют на пост министра инвестиций и развития.