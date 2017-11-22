Свердловчанам запретили ходить по городу с оружием во время ЧМ-2018

Екатеринбург, 22 ноября. Росгвардия запретит свердловчанам носить оружие в период проведения игр чемпионата мира по футболу, а именно с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Данные меры связаны с обеспечением безопасности на время проведения чемпионата мира. Об это сообщает «УралИнформБюро» со ссылкой на слова руководителя пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольги Бельской.

Как стало известно, нельзя будет охотиться, пройти обучение по стрельбе(даже гражданам, которые планируют быть охранниками). В течение двух месяцев не будут работать оружейные магазины, за исключением тех, кто продает товары для рыбалки, спорта и туризма. Управление Росгвардия рекомендует решить вопросы, связанные с продлением разрешительных документов на оружие, заранее.