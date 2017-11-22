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Общество
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Общество
Свердловчанам запретили ходить по городу с оружием во время ЧМ-2018
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    Свердловчанам запретили ходить по городу с оружием во время ЧМ-2018

    13:00  22 Ноября 2017
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    Свердловчанам запретили ходить по городу с оружием во время ЧМ-2018

    Екатеринбург, 22 ноября. Росгвардия запретит свердловчанам носить оружие в период проведения игр чемпионата мира по футболу, а именно с 25 мая по 25 июля 2018 года.

    Данные меры связаны с обеспечением безопасности на время проведения чемпионата мира. Об это сообщает «УралИнформБюро» со ссылкой на слова руководителя пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольги Бельской.

    Как стало известно, нельзя будет охотиться, пройти обучение по стрельбе(даже гражданам, которые планируют быть охранниками). В течение двух месяцев не будут работать оружейные магазины, за исключением тех, кто продает товары для рыбалки, спорта и туризма. Управление Росгвардия рекомендует решить вопросы, связанные с продлением разрешительных документов на оружие, заранее.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #чм-2018 #свердловская область
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