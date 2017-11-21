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Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбурге модернизируют за 100 млн рублей
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    Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбурге модернизируют за 100 млн рублей

    20:32  21 Ноября 2017
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    Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбурге модернизируют за 100 млн рублей

    Екатеринбург, 21 ноября. Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбург модернизируют почти за 100 млн рублей. Прием заявок на конкурс завершится 6 декабря этого года.

    Заказчиком на реконструкцию станции метрополитена «Геологическая» выступает Управление капитального строительства Екатеринбурга. На сайте госзакупок размещена информация о стоимости контракта  — 99,5 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 11 декабря этого года. Как стало известно, будут обновлены эскалаторы, системы оплаты проезда и контроля доступа, а также модернизируют устройства связи и электрочасов. Помимо этого необходимо будет сделать отделочные работы.

    Напомним, что станция метро «Геологическая» открылась в Екатеринбурге в 2002 году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #метро
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