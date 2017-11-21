Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбурге модернизируют за 100 млн рублей

Екатеринбург, 21 ноября. Станцию метро «Геологическая» в Екатеринбург модернизируют почти за 100 млн рублей. Прием заявок на конкурс завершится 6 декабря этого года.

Заказчиком на реконструкцию станции метрополитена «Геологическая» выступает Управление капитального строительства Екатеринбурга. На сайте госзакупок размещена информация о стоимости контракта — 99,5 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 11 декабря этого года. Как стало известно, будут обновлены эскалаторы, системы оплаты проезда и контроля доступа, а также модернизируют устройства связи и электрочасов. Помимо этого необходимо будет сделать отделочные работы.

Напомним, что станция метро «Геологическая» открылась в Екатеринбурге в 2002 году.