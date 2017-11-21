Двое полицейских погибли при погоне за нарушителем на Урале

Екатеринбург, 21 ноября. В результате ДТП в Свердловской области погибли двое сотрудников ДПС, преследовавших автомобиль. В пресс-службе ГУМВД по региону также подтвердили информацию об этом.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось недалеко от города Полевского на территории Свердловской области. По предварительной информации, наряд ГИБДД преследовал «Жигули» 8-й модели. В ходе преследования в автомобиль правоохранителей въехала другая машина. От сильного удара патрульное авто перевернулось и загорелось, оба инспектора погибли на мести. Лихач на «восьмерке» был задержан, передает РИА Новости.

Напомним, в Магнитогорске 21 ноября произошло ДТП с летальным исходом — водитель Range Rover, будучи в состоянии алкогольного опьянения, протаранил два легковых автомобиля.





