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Двое полицейских погибли при погоне за нарушителем на Урале
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    Двое полицейских погибли при погоне за нарушителем на Урале

    20:25  21 Ноября 2017
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    Двое полицейских погибли при погоне за нарушителем на Урале

    Екатеринбург, 21 ноября. В результате ДТП в Свердловской области погибли двое сотрудников ДПС, преследовавших автомобиль. В пресс-службе ГУМВД по региону также подтвердили информацию об этом.

    Согласно приведенным данным, ЧП случилось недалеко от города Полевского на территории Свердловской области. По предварительной информации, наряд ГИБДД преследовал «Жигули» 8-й модели. В ходе преследования в автомобиль правоохранителей въехала другая машина. От сильного удара патрульное авто перевернулось и загорелось, оба инспектора погибли на мести. Лихач на «восьмерке» был задержан, передает РИА Новости.

    Напомним, в Магнитогорске 21 ноября произошло ДТП с летальным исходом — водитель Range Rover, будучи в состоянии алкогольного опьянения, протаранил два легковых автомобиля.

     

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дтп #урал #свердловская область
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