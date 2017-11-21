Напавшего с ножом на беременную супругу екатеринбуржца направили на принудительное лечение

Екатеринбург, 21 ноября. Житель Екатеринбурга напал с ножом на свою беременную супругу, которая находилась на девятом месяце. Суд направил мужчину на принудительное лечение.

Мужчина приехал к своей супруге в роддом вечером в июле этого года. Он, находившись в комнате посещений, взял нож и не менее 20 раз ударил беременную жену в область живота и конечностей. Женщина упала на пол от полученных ранений, а ее супруг, посчитав, что она скончается, и беременность будет прервана, скрылся. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Сотрудники медицинского учреждения провели оперативное лечение, после которого у женщины родился мальчик, которому также нужна была помощь.

Была проведена экспертиза, согласно которой мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. Он представляет опасность для себя и окружающих. Житель Екатеринбурга направлен в психиатрический стационар на принудительное лечение.