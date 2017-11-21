Кухню екатеринбургского зоопарка реконструируют за 73 млн рублей

Екатеринбург, 21 ноября. На реконструкцию здания кормокухни и кафе в екатеринбургском зоопарке выделили более 73 млн рублей. Информация о победителе конкурса появится 11 декабря на сайте госзакупок.

Администрация города Екатеринбург выделила из бюджета 73,3 млн рублей. Компания, которая выиграет контракт, должна будет выполнить работу по реконструкции до 30 ноября 2019 года. По информации местных СМИ, в здании на первом этаже будет кормокухня и гараж. На кухне готовят более 700 разных блюд для всех обитателей зоопарка, поэтому важно, чтобы кухня была хорошо сделана. Помимо этого на втором этаже будет работать семейное кафе с двумя залами, которые рассчитаны на 120 и 40 посетителей.

Ранее сообщалось, что здание кормокухни было снесено в июне этого года, так как оно находилось в аварийном состоянии.