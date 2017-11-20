Власти Екатеринбурга отреставрируют здание бывшей «Американской гостиницы»

Екатеринбург, 20 ноября. Бывшую гостиницу в Екатеринбурге, в номерах которой останавливался Антон Павлович Чехов, отреставрируют.

В соответствии с информацией на сайте госзакупок, «Американскую гостиницу», которая была построена в середине XIX века купцом Павлом Асильевичем Холкиным, отремонтируют. Известно, что в номерах гостиницы останавливался Антон Павлович Чехов, русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев и поэт Константин Дмитриевич Бальмонт. В настоящее время в здании располагается художественное училище.

В соответствии с документацией, реставрация здания №68, расположенного на улице Малышева, обойдется в два миллиона рублей. Для разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ и проведения экспертизы необходим подрядчик. Документация должна быть готова к 1 марта будущего года.