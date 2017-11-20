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Общество
Власти Екатеринбурга отреставрируют здание бывшей «Американской гостиницы»
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    Власти Екатеринбурга отреставрируют здание бывшей «Американской гостиницы»

    13:45  20 Ноября 2017
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    Власти Екатеринбурга отреставрируют здание бывшей «Американской гостиницы»

    Екатеринбург, 20 ноября.  Бывшую гостиницу в Екатеринбурге, в номерах которой останавливался Антон Павлович Чехов, отреставрируют.

    В соответствии с информацией на сайте госзакупок, «Американскую гостиницу», которая была построена в середине XIX века купцом Павлом Асильевичем Холкиным, отремонтируют. Известно, что в номерах гостиницы останавливался Антон Павлович Чехов, русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев и поэт Константин Дмитриевич Бальмонт. В настоящее время в здании располагается художественное училище.

    В соответствии с документацией, реставрация здания №68, расположенного на улице Малышева, обойдется в два миллиона рублей. Для разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ и проведения экспертизы необходим подрядчик. Документация должна быть готова к 1 марта будущего года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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