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Вечернюю школу в Екатеринбурге эвакуировали из-за ложного звонка
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    Вечернюю школу в Екатеринбурге эвакуировали из-за ложного звонка

    11:21  20 Ноября 2017
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    Вечернюю школу в Екатеринбурге эвакуировали из-за ложного звонка

    Екатеринбург, 20 ноября. Девятиклассник позвонил в школу Екатеринбурга и сообщил об угрозе взрыва, образовательное учреждение эвакуировали, об этом сообщает ТАСС.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу городской администрации, учащихся и сотрудников школы № 185 эвакуировали в понедельник, 20 ноября, в утреннее время суток из-за угрозы взрыва. Один из учеников девятого класса сообщил по телефону о том, что школа заминирована. Сотрудники охраны правопорядка и сотрудники образовательного учреждения вычислили школьника по номеру телефона.

    В настоящее время учебный процесс в школе возобновили, ученики и сотрудники образовательного учреждения приступили к работе в соответствии с расписанием.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #эвакуация #школа
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