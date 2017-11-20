Вечернюю школу в Екатеринбурге эвакуировали из-за ложного звонка

Екатеринбург, 20 ноября. Девятиклассник позвонил в школу Екатеринбурга и сообщил об угрозе взрыва, образовательное учреждение эвакуировали, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу городской администрации, учащихся и сотрудников школы № 185 эвакуировали в понедельник, 20 ноября, в утреннее время суток из-за угрозы взрыва. Один из учеников девятого класса сообщил по телефону о том, что школа заминирована. Сотрудники охраны правопорядка и сотрудники образовательного учреждения вычислили школьника по номеру телефона.

В настоящее время учебный процесс в школе возобновили, ученики и сотрудники образовательного учреждения приступили к работе в соответствии с расписанием.