Екатеринбург, 20 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера вечером на трассе в Свердловской области: иномарка наехала на мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, происшествие произошло в девятом часу вечера на подъезде к селу Большебрусняское от автомобильной трассы Екатеринбург — Тюмень. Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля Mercedes насмерь сбил 52-летнего жителя села Мезенское, который находился на дороге в темное время суток в темной одежде без светооражающих элементов.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.