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Украина
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Происшествия
Mercedes задавил пешехода на трассе Екатеринбург  — Тюмень
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    Mercedes задавил пешехода на трассе Екатеринбург  — Тюмень

    10:41  20 Ноября 2017
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    Mercedes задавил пешехода на трассе Екатеринбург  — Тюмень

    Екатеринбург, 20 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера вечером на трассе в Свердловской области: иномарка наехала на мужчину.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, происшествие произошло в девятом часу вечера на подъезде к селу Большебрусняское от автомобильной трассы Екатеринбург  — Тюмень. Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля Mercedes насмерь сбил 52-летнего жителя села Мезенское, который находился на дороге в темное время суток в темной одежде без светооражающих элементов.

    Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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