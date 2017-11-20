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Вор-домушник погиб, спрыгнув с балкона 2-го этажа в Нижнем Тагиле
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    Вор-домушник погиб, спрыгнув с балкона 2-го этажа в Нижнем Тагиле

    6:59  20 Ноября 2017
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    Вор-домушник погиб, спрыгнув с балкона 2-го этажа в Нижнем Тагиле

    Нижний Тагил, 20 ноября. Мужчина погиб пытаясь обворовать квартиру на втором этаже многоквартирного дома в центре Нижнего Тагила. Об этом сообщает Ura.ru.

    По данным издания, инцидент произошел утром 17 ноября. Погибший вместе с приятелем задумал обворовать квартиру в центре города. Один из напарников взобрался на балкон, второй остался внизу. Но из-за шума хозяева квартиры проснулись и начали звонить в полицию.

    Вор решил спастись бегством. Мужчина спрыгнул с балкона, но неудачно приземлился и разбился насмерть. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности погибшего и его напарника.

    Напомним, ранее о другом необычном ограблении со ссылкой на источник сообщил телеканал «360». По данным издания, в офис одной из компаний в центре Москвы забрался воришка. Злоумышленник разбил окно и забрал из помещения два ноутбука. Взамен воришка оставил на столе муляж гранаты.

    Автор: Виталий Малясев
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    #нижний тагил #преступник #погибший
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