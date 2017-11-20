Вор-домушник погиб, спрыгнув с балкона 2-го этажа в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 20 ноября. Мужчина погиб пытаясь обворовать квартиру на втором этаже многоквартирного дома в центре Нижнего Тагила. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, инцидент произошел утром 17 ноября. Погибший вместе с приятелем задумал обворовать квартиру в центре города. Один из напарников взобрался на балкон, второй остался внизу. Но из-за шума хозяева квартиры проснулись и начали звонить в полицию.

Вор решил спастись бегством. Мужчина спрыгнул с балкона, но неудачно приземлился и разбился насмерть. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности погибшего и его напарника.

Напомним, ранее о другом необычном ограблении со ссылкой на источник сообщил телеканал «360». По данным издания, в офис одной из компаний в центре Москвы забрался воришка. Злоумышленник разбил окно и забрал из помещения два ноутбука. Взамен воришка оставил на столе муляж гранаты.