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Глава Свердловской области встретится с новым послом США в России
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    Глава Свердловской области встретится с новым послом США в России

    14:33  19 Ноября 2017
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    Глава Свердловской области встретится с новым послом США в России

    Екатеринбург, 19 ноября. Новый Посол США в РФ планирует завтра посетить Екатеринбург, в рамках визита состоится встреча с главой Свердловской области.

    Как сообщает пресс-служба администрации области, встреча Евгения Куйвашева с Джоном Хантсманом состоится в понедельник, 20 ноября, в рамках короткого визита нового посла в Екатеринбург. В Генконсульстве США подчеркнули, что данная поездка станет первой для Хантсмана в новом статусе.

    Во время кратковременной поездки запланирована культурная программа, а именно посещение «Ельцин центра» и музея «Невьянская икона». Также планируется, что дипломат встретится с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами городских университетов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #хантсман #куйвашев
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