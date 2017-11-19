Глава Свердловской области встретится с новым послом США в России

Екатеринбург, 19 ноября. Новый Посол США в РФ планирует завтра посетить Екатеринбург, в рамках визита состоится встреча с главой Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба администрации области, встреча Евгения Куйвашева с Джоном Хантсманом состоится в понедельник, 20 ноября, в рамках короткого визита нового посла в Екатеринбург. В Генконсульстве США подчеркнули, что данная поездка станет первой для Хантсмана в новом статусе.

Во время кратковременной поездки запланирована культурная программа, а именно посещение «Ельцин центра» и музея «Невьянская икона». Также планируется, что дипломат встретится с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами городских университетов.