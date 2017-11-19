Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 ноября. Транспортная комиссия Общественной палаты запросила перечень дорог, которые необходимо отремонтировать в 2018 году, в свою очередь, администрация Екатеринбурга предоставила список трасс.

По информации местной прессы, администрация города в ответе на запрос Комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области предоставила перечень дорог, которые необходимо отремонтировать в будущем году. В список попали проспект Ленина, 8 Марта, Объездная, переулок Базовый,Белинского, Пехотинцев.

Напомним, четыре рейса задержали вчера из-за тумана в аэропорту Мурманска: первый задержанный лайнер, прибывший с опозданием на четыре часа, вылетел вчера в Санкт-Петербург.