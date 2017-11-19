Спасатели эвакуировали 150 человек из горящей многоэтажки

Екатеринбург, 19 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Екатеринбурге: пожар произошел в многоэтажном доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар случился в воскресенье, 19 ноября, в утреннее время суток в пятиэтажном жилом доме коридорного типа. Возгорание зафиксировано на площади 10 квадратных метров в коридоре на третьем этаже. Сотрудники пожарно-спасательного отряда из-за распространившегося дыма эвакуировали 150 человек, из которых 30 — дети.

Пожарные дознаватели в настоящее время устанавливают причину пожара. По предварительным данным известно, что горел мусор. Пострадавших во время пожара нет.

Напомним, годовалую девочку госпитализировали в оренбургскую больницу с иголкой в желудочно-кишечном тракте.