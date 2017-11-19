Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
Происшествия
Спасатели эвакуировали 150 человек из горящей многоэтажки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели эвакуировали 150 человек из горящей многоэтажки

    12:22  19 Ноября 2017  /обновлено: 12:22  19 Ноября 2017
    41

    Спасатели эвакуировали 150 человек из горящей многоэтажки

    Екатеринбург, 19 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Екатеринбурге: пожар произошел в многоэтажном доме.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар случился в воскресенье, 19 ноября, в утреннее время суток в пятиэтажном жилом доме коридорного типа. Возгорание зафиксировано на площади 10 квадратных метров в коридоре на третьем этаже. Сотрудники пожарно-спасательного отряда из-за распространившегося дыма эвакуировали 150 человек, из которых 30  — дети.

    Пожарные дознаватели в настоящее время устанавливают причину пожара. По предварительным данным известно, что горел мусор. Пострадавших во время пожара нет.

    Напомним, годовалую девочку госпитализировали в оренбургскую больницу с иголкой в желудочно-кишечном тракте.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #екатеринбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        185
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2563
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        3077
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4701