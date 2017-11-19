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Губернатор Свердловской области переназначил пять министров и главу департамента
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    Губернатор Свердловской области переназначил пять министров и главу департамента

    11:14  19 Ноября 2017
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    Губернатор Свердловской области переназначил пять министров и главу департамента

    Екатеринбург, 19 ноября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении новых министров в региональном правительстве.

    Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики области, в пятницу, 17 ноября, губернатор Куйвашев назначил пять министров и одного главу правительства, формирование которого продолжается с сентября после подведения официальных итогов выборов главы области.

    В соответствии с подписанным указом, Ольга Глацких заняла пост главы департамента молодежной политики, Алексей Кузнецов стал министром природных ресурсов и экологии, Светлана Учайкина — министром культуры, Николай Смирнов занял пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Леонид Рапопорт — министра физической культуры и спорта, Сергей Пересторонин стал министром промышленности и науки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #куйвашев
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