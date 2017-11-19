Губернатор Свердловской области переназначил пять министров и главу департамента

Екатеринбург, 19 ноября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении новых министров в региональном правительстве.

Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики области, в пятницу, 17 ноября, губернатор Куйвашев назначил пять министров и одного главу правительства, формирование которого продолжается с сентября после подведения официальных итогов выборов главы области.

В соответствии с подписанным указом, Ольга Глацких заняла пост главы департамента молодежной политики, Алексей Кузнецов стал министром природных ресурсов и экологии, Светлана Учайкина — министром культуры, Николай Смирнов занял пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Леонид Рапопорт — министра физической культуры и спорта, Сергей Пересторонин стал министром промышленности и науки.