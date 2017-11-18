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Эвакуировали более 200 человек со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге
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    Эвакуировали более 200 человек со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге

    19:51  18 Ноября 2017
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    Эвакуировали более 200 человек со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 18 ноября. Более двухсот человек эвакуировали со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге из-за бесхозного рюкзака.

    Как стало известно, в метрополитене неизвестный оставил рюкзак, как оказалось из-за забывчивости. Рюкзак был оставлен на станции метро «Ботаническая». По информации местных СМИ, сообщение об оставленном предмете в метро поступило около 18.20. Было эвакуировано около 220 человек, из них десять работников станции «Ботаническая» и 15 детей.

    «Всего эвакуации подверглось более двухсот человек. Хозяин забытой вещи пока в органы внутренних дел не обратился, скорее всего — это молодой человек», — цитирует «E1.ru» официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #метро #эвакуация
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