Эвакуировали более 200 человек со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге
Екатеринбург, 18 ноября. Более двухсот человек эвакуировали со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге из-за бесхозного рюкзака.
Как стало известно, в метрополитене неизвестный оставил рюкзак, как оказалось из-за забывчивости. Рюкзак был оставлен на станции метро «Ботаническая». По информации местных СМИ, сообщение об оставленном предмете в метро поступило около 18.20. Было эвакуировано около 220 человек, из них десять работников станции «Ботаническая» и 15 детей.
«Всего эвакуации подверглось более двухсот человек. Хозяин забытой вещи пока в органы внутренних дел не обратился, скорее всего — это молодой человек», — цитирует «E1.ru» официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.