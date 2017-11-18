Эвакуировали более 200 человек со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 18 ноября. Более двухсот человек эвакуировали со станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге из-за бесхозного рюкзака.

Как стало известно, в метрополитене неизвестный оставил рюкзак, как оказалось из-за забывчивости. Рюкзак был оставлен на станции метро «Ботаническая». По информации местных СМИ, сообщение об оставленном предмете в метро поступило около 18.20. Было эвакуировано около 220 человек, из них десять работников станции «Ботаническая» и 15 детей.