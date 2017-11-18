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Екатеринбурженка вошла в топ-10 красивых девушек планеты
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    Екатеринбурженка вошла в топ-10 красивых девушек планеты

    18:36  18 Ноября 2017
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    Екатеринбурженка вошла в топ-10 красивых девушек планеты

    Екатеринбург, 18 ноября. Жительница Екатеринбурга Полина Попова попала в десятку самых красивых девушек мира.

    Екатеринбурженка Полина Попова — «Мисс Россия — 2017» — участвует в конкурсе «Мисс мира 2017».  Девушка первоначально попала в топ-40,  а затем вошла в десятку самых красивых девушек планеты. Ей оставалось пройти последний этап, но она не попала в пятерку. Об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург». Полина Попова — модель, она успела поучаствовала в конкурсах «Мисс Екатеринбург» и «Мисс России». Девушка до этого жила в Китае, где изучала язык и планировала учиться.

    Напомним, конкурс проходил в городе Санья в Китае 18 ноября. Более 120 девушек претендовало на звание Мисс мира. Обладательницей короны — Мисс Мира 2017 года — стала Мануши Чхиллар, которая представляла на конкурсе Индию.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #мисс мира 2017 #мисс россия 2017
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