Екатеринбурженка вошла в топ-10 красивых девушек планеты

Екатеринбург, 18 ноября. Жительница Екатеринбурга Полина Попова попала в десятку самых красивых девушек мира.

Екатеринбурженка Полина Попова — «Мисс Россия — 2017» — участвует в конкурсе «Мисс мира 2017». Девушка первоначально попала в топ-40, а затем вошла в десятку самых красивых девушек планеты. Ей оставалось пройти последний этап, но она не попала в пятерку. Об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург». Полина Попова — модель, она успела поучаствовала в конкурсах «Мисс Екатеринбург» и «Мисс России». Девушка до этого жила в Китае, где изучала язык и планировала учиться.

Напомним, конкурс проходил в городе Санья в Китае 18 ноября. Более 120 девушек претендовало на звание Мисс мира. Обладательницей короны — Мисс Мира 2017 года — стала Мануши Чхиллар, которая представляла на конкурсе Индию.