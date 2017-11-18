Проблемы ВИЧ обсудят в Екатеринбурге 21 ноября

Екатеринбург, 18 ноября. Семинар, посвященный обсуждению проблемы ВИЧ и СПИД, пройдет в Екатеринбурге 21 ноября. На мероприятии будут присутствовать журналисты, блогеры и врачи.

Мероприятие пройдет в отеле «Московская горка» в 15.00. Инициатором такого мероприятия выступила группа «Знаю.Не боюсь». Была подготовлена четырех дневная программа, которая пройдет с участием специалистов масс-медиа, медицины и просвещения. Откроет мероприятие — информационно-обучающий семинар для журналистов, сообщает «URA.ru».

Координатор проектов для молодежи Фонда «СПИД.Центр» Николай Лунченков проведет встречу, где обсудит проблемы ВИЧ с волонтерами, которые работают в сфере профилактики ВИЧ. Кроме этого 23 ноября состоится мастер-класс на тему «Свободное путешествие в мир партнерских отношений».