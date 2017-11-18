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Общество
Проблемы ВИЧ обсудят в Екатеринбурге 21 ноября
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    Проблемы ВИЧ обсудят в Екатеринбурге 21 ноября

    17:27  18 Ноября 2017
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    Проблемы ВИЧ обсудят в Екатеринбурге 21 ноября

    Екатеринбург, 18 ноября. Семинар, посвященный обсуждению проблемы ВИЧ и СПИД, пройдет в Екатеринбурге 21 ноября. На мероприятии будут присутствовать журналисты, блогеры и врачи.

    Мероприятие пройдет в отеле «Московская горка» в 15.00. Инициатором такого мероприятия выступила группа «Знаю.Не боюсь». Была подготовлена четырех дневная программа, которая пройдет с участием специалистов масс-медиа, медицины и просвещения. Откроет мероприятие — информационно-обучающий семинар для журналистов, сообщает «URA.ru».

    Координатор проектов для молодежи Фонда «СПИД.Центр» Николай Лунченков проведет встречу, где обсудит проблемы ВИЧ с волонтерами, которые работают в сфере профилактики ВИЧ. Кроме этого 23 ноября состоится мастер-класс на тему «Свободное путешествие в мир партнерских отношений».

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #вич #спид
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