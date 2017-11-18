Екатеринбург отмечает 294 года со дня основания

Екатеринбург, 18 ноября. Город Екатеринбург отмечает свой день рождений в субботу, 18 ноября. Городу исполнилось 294 года.

Екатеринбург был основан как завод-крепость в 1723 году, сообщает пресс-служба администрации города. Именно в этот день, 18 ноября, в 1723 году выполнили пробный пуск ковочных молотов. Город, как известно, получил свое название в честь императрицы Екатерины Первой и святой великомученицы Екатерины Александринской. Екатерина Вторая присвоила Екатеринбургу статус города в 1781 году.

В честь дня города в Екатеринбурге пройдут праздничные концерты и другие мероприятия. Напомним, что Екатеринбург станет город-организатором Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В столице Урала пройдут матчи группового этапа.