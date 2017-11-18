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Общество
Екатеринбург отмечает 294 года со дня основания
Общество
Екатеринбург отмечает 294 года со дня основания
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    Екатеринбург отмечает 294 года со дня основания

    13:46  18 Ноября 2017
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    Екатеринбург отмечает 294 года со дня основания

    Екатеринбург, 18 ноября. Город Екатеринбург отмечает свой день рождений в субботу, 18 ноября. Городу исполнилось 294 года.

    Екатеринбург был основан как завод-крепость в 1723 году, сообщает пресс-служба администрации города. Именно в этот день, 18 ноября, в 1723 году выполнили пробный пуск ковочных молотов. Город, как известно, получил свое название в честь императрицы Екатерины Первой и святой великомученицы Екатерины Александринской. Екатерина Вторая присвоила Екатеринбургу статус города в 1781 году.

    В честь дня города в Екатеринбурге пройдут праздничные концерты и другие мероприятия. Напомним, что Екатеринбург станет город-организатором Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В столице Урала пройдут матчи группового этапа.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #день города
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