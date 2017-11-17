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Мемориальную доску в честь погибшего в Сирии военного советника открыли в Екатеринбурге
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    Мемориальную доску в честь погибшего в Сирии военного советника открыли в Екатеринбурге

    22:52  17 Ноября 2017
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    Мемориальную доску в честь погибшего в Сирии военного советника открыли в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 17 ноября. Мемориальную доску в честь погибшего в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова открыли в пятницу на территории школы №105 в Екатеринбурге. 

    Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. Он обучал личный состав артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников был смертельно ранен.

    С идеей увековечить память героя выступил одноклассник Алексея Максим Глазунов. По его словам, установка мемориальной доски — это самое малое, что можно сделать в память об Алексее. 

    Как сообщают РИА Новости, в пятницу прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски. Педагоги и учащиеся школы прочитали стихи на патриотическую тематику, родные и знакомые погибшего возложили цветы к мемориальной доске. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #екатеринбург #бучельникова
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