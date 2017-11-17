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Новое строительство запрещено на территории заброшенной больницы в Екатеринбурге
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    Новое строительство запрещено на территории заброшенной больницы в Екатеринбурге

    19:47  17 Ноября 2017
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    Новое строительство запрещено на территории заброшенной больницы в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 17 ноября. Новое строительство запрещено на территории заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще в Екатеринбурге .

    Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области установило границы территории заброшенной больницы: точные координаты территории, которая относится к объектам культурного наследия. На территории запрещено не только новое строительство, но земляные работы без археологического обследования территории, прокладка коммуникации, сообщает «Znak».

    На территории можно проводить работы, которые помогут поддержать архитектурный облик здания: работы по сохранению объекта культурного наследия и природного ландшафта, реконструкция и другие работы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #больница #екатеринбург
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