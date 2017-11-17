Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируют открыть в 2020 году

Екатеринбург, 17 ноября. Центр «Эрмитаж-Урал» появится в Екатеринбурге к 2020 году. Дополнительное соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» было подписано на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Соглашение подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, исполняющий обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина и начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Подписанное соглашение является дополнительным документом к соглашению, которое было подписано еще в 2014 году. Допсоглашение продлевает сотрудничество до 2020 года. Как стало известно, работы по строительству центра планируют завершить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне – 2020 году.