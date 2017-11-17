Пермский тракт в Екатеринбурге перекроют в ночь на 22 ноября

Екатеринбург, 17 ноября. Дорожные службы перекроют движение по Пермскому тракту в Екатеринбурге в ночь с 21 на 22 ноября.

Движение будет перекрыто на 340-м километре дороги Пермь — Екатеринбург из-за строительно-монтажных работ, сообщает Уралуправтодор. Движение будет закрыто на 20 минут в ночь с 21 на 22 ноября — с 00.00 до 00.20. Однако на время закрытия участка автодороги будет создан объезд через деревню Старые Решеты.

Напомним, что движение автомобильного транспорта в ночное время суток ограничено по Макаровскому мосту в Екатеринбурге с 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года. Нельзя будет проехать по мосту с 00.00 до 05.00. Однако, для автолюбителей будет сделан объезд по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина и по переулку Красному.