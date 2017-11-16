Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге ограничат на полгода

Екатеринбург, 16 ноября. Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге ограничат в ночное время суток с середины ноября по конец апреля будущего года в связи с необходимостью вывоза снега.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу городской администрации, движение автомобильного транспорта будет ограничено по улице Челюскинцев, а именно, от Гражданской улицы до улицы Бориса Ельцина. Неудобства коснуться автолюбителей в ночное время суток: по Макаровскому мосту нельзя будет ездить в период с 00.00 часов ночи до 05.00 часов утра с 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года.

Объезд организуют по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному