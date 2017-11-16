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Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге ограничат на полгода
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    Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге ограничат на полгода

    19:37  16 Ноября 2017  /обновлено: 19:37  16 Ноября 2017
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    Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге ограничат на полгода

    Екатеринбург, 16 ноября. Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге ограничат в ночное время суток с середины ноября по конец апреля будущего года в связи с необходимостью вывоза снега.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу городской администрации, движение автомобильного транспорта будет ограничено по улице Челюскинцев, а именно, от Гражданской улицы до улицы Бориса Ельцина. Неудобства коснуться автолюбителей в ночное время суток: по Макаровскому мосту нельзя будет ездить в период с 00.00 часов ночи до 05.00 часов утра с 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года.

    Объезд организуют по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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