Космическое шоу на Урале: екатеринбуржцы увидят звездный дождь и парад планет

Екатеринбург, 16 ноября. Два редких космических явления увидят жители Екатеринбурга рано утром и вечером 17 ноября. Об этом сообщили сотрудники учебной обсерватории УрФУ.

По словам специалистов, с 7.30 до 8.00 екатеринбурдцы станут очевидцами «парада» Венеры, Юпитера и Луны: небесные тела создадут равносторонний треугольник.

Ученые отметили, что при использовании бинокля или объектива с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать четыре спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Звездопад пройдет в небе над столицей Урала в пятницу вечером и продлится до утра субботы, уточняет газета «Комсомольская правда в Екатеринбурге».