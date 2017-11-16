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Космическое шоу на Урале: екатеринбуржцы увидят звездный дождь и парад планет
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    Космическое шоу на Урале: екатеринбуржцы увидят звездный дождь и парад планет

    9:36  16 Ноября 2017  /обновлено: 9:47  16 Ноября 2017
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    Космическое шоу на Урале: екатеринбуржцы увидят звездный дождь и парад планет

    Екатеринбург, 16 ноября. Два редких космических явления увидят жители Екатеринбурга рано утром и вечером 17 ноября. Об этом сообщили сотрудники учебной обсерватории УрФУ.

    По словам специалистов, с 7.30 до 8.00 екатеринбурдцы станут очевидцами «парада» Венеры, Юпитера и Луны: небесные тела создадут равносторонний треугольник.

    Ученые отметили, что при использовании бинокля или объектива с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать четыре спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

    Звездопад пройдет в небе над столицей Урала в пятницу вечером и продлится до утра субботы, уточняет газета «Комсомольская правда в Екатеринбурге».

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #урал #звездопад #парад планет
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