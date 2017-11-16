Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 ноября. Житель Екатеринбурга попал под колеса грузового поезда минувшей ночью, мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте, в ночь со среды на четверг, 16 ноября, на железнодорожном перегоне между станциями «Шарташ» и «Аппаратная» грузовой поезд насмерть сбил человека. Позже сотрудники охраны правопорядка выяснили, что 37-летний местный житель шел по насыпи в наушниках, поэтому не услышал приближающийся состав поезда и не отреагировал на сигналы машиниста.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи. Органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах трагедии и устанавливают личность погибшего.