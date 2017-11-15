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Свердловские дорожные службы предупреждают о сильном снеге и гололеде
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    Свердловские дорожные службы предупреждают о сильном снеге и гололеде

    20:30  15 Ноября 2017
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    Свердловские дорожные службы предупреждают о сильном снеге и гололеде

    Екатеринбург, 15 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в Свердловской области в ближайшие сутки.

    Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, что может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных трассах. В департаменте информационной политики подчеркнули, что на дорогах размещены несколько десятков постов контроля:

    «На региональных автомобильных дорогах размещены 48 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части».

    Напомним, МЧС развернуло на трассах в Хабаровском крае пункты обогрева в связи с бушующим второй день циклоном.

    Автор: Ксения Пудовкина
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