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Президент Чехии Земан приедет на деловой форум в Екатеринбург
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    Президент Чехии Земан приедет на деловой форум в Екатеринбург

    18:19  15 Ноября 2017
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    Президент Чехии Земан приедет на деловой форум в Екатеринбург

    Екатеринбург, 15 ноября. Президент Чехии Милош Земан планирует посетить Екатеринбург в рамках Российско-Чешского делового форума.

    Как сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты, 24 ноября 2017 года состоится Российско-Чешский деловой форум, на который приедет президент Чехии Милош Земан. Целью мероприятия является укрепление экономических связей двух стран. На открытии форума также будут присутствовать губернатор Евгений Куйвашев и президент УТПП Андрей Беседин.

    Известно, что в форуме примут участие представители чешских предприятий. В соответствии с данными торговой палаты, за 2016 год экспорт предприятий Свердловской области в Чехию вырос на 53%, а импорт — на 14%.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #милош земан #чехия #евгений куйвашев
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