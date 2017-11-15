Президент Чехии Земан приедет на деловой форум в Екатеринбург

Екатеринбург, 15 ноября. Президент Чехии Милош Земан планирует посетить Екатеринбург в рамках Российско-Чешского делового форума.

Как сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты, 24 ноября 2017 года состоится Российско-Чешский деловой форум, на который приедет президент Чехии Милош Земан. Целью мероприятия является укрепление экономических связей двух стран. На открытии форума также будут присутствовать губернатор Евгений Куйвашев и президент УТПП Андрей Беседин.

Известно, что в форуме примут участие представители чешских предприятий. В соответствии с данными торговой палаты, за 2016 год экспорт предприятий Свердловской области в Чехию вырос на 53%, а импорт — на 14%.