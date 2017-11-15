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Общество
Первый электробус тестируют в Екатеринбурге
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    Первый электробус тестируют в Екатеринбурге

    15:21  15 Ноября 2017
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    Первый электробус тестируют в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 15 ноября. Первый электробус доставили в Екатеринбург, на улицы города транспорт будет выходить только в ночное время суток и без пассажиров.

    В настоящее время электробус, который доставили из саратовского Энгельса, находится в октябрьском депо, сообщает пресс-служба городского ТТУ. В течение ближайших двух недель транспорт будут испытывать на улицах города, но только в ночное время и без пассажиров.

    После того, как водители пройдут обучение, его испытают пассажиры на маршруте от Амундсена до Академического. Известно, что электробус может двигаться без подзарядки 20 километров. Как отмечает местная пресса, разработчики изменили дизайн, установили кондиционер и бегущую сроку в салоне электробуса.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #электробус
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