Зарплата екатеринбуржцев может вырасти до 56 тыс. рублей к 2020 году

Екатеринбург, 14 ноября. Средняя заработная плата в Екатеринбурге составит более 56 тыс. рублей к 2020 году. На данный момент средняя зарплата в Екатеринбурге — 45596 рублей.

Такие данные сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Предеин на заседании городской Думы сегодня, 14 ноября. Кроме этого было отмечено, что количество пенсионеров достигнет 24% от общего числа населения города, сообщает «Znak». Стало известно, что и средняя продолжительность жизни увеличивается. По данным статистики, продолжительность жизни увеличилась на 3,1 года, и такие темпы будут сохраняться до 2020 года.

Вопрос, связанный с безработицей, также не остался без внимания. По словам начальника департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Предеина, уровень безработицы будет составлять 0,5% от всего экономически активного населения. Отметим, что в 2017 году уровень безработицы — 0,51%, а в 2016 — 0,78%.