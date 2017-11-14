Депутаты Екатеринбурга хотят попросить Шойгу отдать городу школу

Екатеринбург, 14 ноября. Депутаты городского совета Екатеринбурга намерены написать письмо в адрес министра обороны России Сергея Шойгу.

Городской совет Екатеринбурга намерен предложить главе военного ведомства России передать школу №84 в муниципальную собственность. В данный момент образовательное учреждение находится на балансе министерства обороны России.

Депутаты отметили, что в случае положительного решения совет сможет выделить средства из муниципального бюджета, которые пойдут на ремонт школы. Депутаты Екатеринбурга единогласно одобрили инициативу обращения к главе военного министерства обороны России.