Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Машина с рыбаками провалилась под лед на реке Амгунь в Хабаровском крае
Россия
Депутаты Екатеринбурга хотят попросить Шойгу отдать городу школу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутаты Екатеринбурга хотят попросить Шойгу отдать городу школу

    16:28  14 Ноября 2017
    53

    Депутаты Екатеринбурга хотят попросить Шойгу отдать городу школу

    Екатеринбург, 14 ноября. Депутаты городского совета Екатеринбурга намерены написать письмо в адрес министра обороны России Сергея Шойгу.

    Городской совет Екатеринбурга намерен предложить главе военного ведомства России передать школу №84 в муниципальную собственность. В данный момент образовательное учреждение находится на балансе министерства обороны России.

    Депутаты отметили, что в случае положительного решения совет сможет выделить средства из муниципального бюджета, которые пойдут на ремонт школы. Депутаты Екатеринбурга единогласно одобрили инициативу обращения к главе военного министерства обороны России.

    Депутаты Екатеринбурга хотят попросить Шойгу отдать городу школу

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сергей шойгу #депутаты #екатеринбург #школа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        3562
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        4392
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1576
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        3040