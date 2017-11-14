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Бюджет Свердловской области на 2018 год приняли в первом чтении
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    Бюджет Свердловской области на 2018 год приняли в первом чтении

    12:22  14 Ноября 2017
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    Бюджет Свердловской области на 2018 год приняли в первом чтении

    Екатеринбург, 14 ноября. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года в первом чтении. Заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов региона Галина Кулаченко представила законопроект.

    Доходы областного бюджета планируют утвердить в размере 209,8 млрд рублей на 2018 год, 216,6 млрд рублей — на 2019 год, 226,3 млрд рублей — на 2020 год. Расходная часть составит: 221 млрд рублей в 2018 году, 219 млрд рублей — 2019 и 228 млрд рублей в 2020 годах. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области.

    Отметим, что прогнозируется поступление средств по налогу на прибыль организаций на 2018 год в размере 69,5 млрд рублей, по НДФЛ — 65,1 млрд рублей и 30,6 млрд рублей по налогу на имущество организаций.

     «В целом бюджет области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будет носить социальный характер. Все обращения граждан, связанные с повышением качества жизни: дороги, газификация и другие учтены в бюджете 2018 года», — подчеркнула председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

    Законопроект предполагает выделение 57,3 млрд рублей на образование, на реконструкцию и строительство зданий образовательных учреждений будет направлено 2,2 млрд рублей. На социальную политику планируют выделить 68,2 млрд рублей и 70,2 млрд рублей будет направлено на здравоохранение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #бюджет #свердловская область #бюджет 2018
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