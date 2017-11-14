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«Уральский гусар» сдался в борьбе за сердце Поклонской и «уступил» ее Панину
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    «Уральский гусар» сдался в борьбе за сердце Поклонской и «уступил» ее Панину

    11:16  14 Ноября 2017
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    «Уральский гусар» сдался в борьбе за сердце Поклонской и «уступил» ее Панину

    Екатеринбург, 14 ноября. Екатеринбургский «гусар» Ярослав Ширшиков который когда-то обещал соблазнить депутата Госдумы Наталью Поклонскую и тем самым подорвать ее православные моральные устои, заявил, что сдается в борьбе за сердце депутата. Ширшиков заявил, что «умывает руки» и уступает право ухаживать за Поклонской скандально известному актеру Алексею Панину.

    «Я, как однажды Понтий Пилат, умываю руки, — заявил «уральский гусар». — Моя любимая дурочка не реагирует на меня, гражданское общество мне не помогает. Вы ничего не сделали, чтобы я ее остановил. Панин! Ты ничего не сделал!»

    Ранее Ширшиков в гусарском мундире приезжал в Москву, где, как сообщает Ura.ru, караулил Поклонскую у здания Государственной Думы. Тогда неудачи его не смущали и «гусар» утверждал, что «даме положено поломаться».

    «Уральский гусар» сдался в борьбе за сердце Поклонской и «уступил» ее Панину

    Напомним, не так давно Поклонская написала на Панина заявление в полицию, обвинив актера, который недавно попробовал себя в качестве порнографического режиссера, в «оскорблении чувств верующих». Поводом для этого стал шуточный ролик с пародией на фильм «Матильда», где Панин играет последнего русского царя: в ролике «Николай» убегает от преследующей его с сексуальными намерениями Кшесинской, заявляя, что он святой и любит только Россию.

    «Уральский гусар» сдался в борьбе за сердце Поклонской и «уступил» ее Панину

    Автор: Валентин Меликов
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    #поклонская
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