«Уральский гусар» сдался в борьбе за сердце Поклонской и «уступил» ее Панину

Екатеринбург, 14 ноября. Екатеринбургский «гусар» Ярослав Ширшиков который когда-то обещал соблазнить депутата Госдумы Наталью Поклонскую и тем самым подорвать ее православные моральные устои, заявил, что сдается в борьбе за сердце депутата. Ширшиков заявил, что «умывает руки» и уступает право ухаживать за Поклонской скандально известному актеру Алексею Панину.

«Я, как однажды Понтий Пилат, умываю руки, — заявил «уральский гусар». — Моя любимая дурочка не реагирует на меня, гражданское общество мне не помогает. Вы ничего не сделали, чтобы я ее остановил. Панин! Ты ничего не сделал!»

Ранее Ширшиков в гусарском мундире приезжал в Москву, где, как сообщает Ura.ru, караулил Поклонскую у здания Государственной Думы. Тогда неудачи его не смущали и «гусар» утверждал, что «даме положено поломаться».

Напомним, не так давно Поклонская написала на Панина заявление в полицию, обвинив актера, который недавно попробовал себя в качестве порнографического режиссера, в «оскорблении чувств верующих». Поводом для этого стал шуточный ролик с пародией на фильм «Матильда», где Панин играет последнего русского царя: в ролике «Николай» убегает от преследующей его с сексуальными намерениями Кшесинской, заявляя, что он святой и любит только Россию.