Ройзман не дал екатеринбургским депутатам обсудить реформу избирательной системы

Екатеринбург, 14 ноября. Депутаты городской Думы Екатеринбурга пытались публично обсудить приближающуюся реформу избирательной системы, однако председатель горДумы Евгений Ройзман заявил, что обсуждать пока нечего.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Антон Швалев предложил обсудить вопрос реформы избирательной системы в рамках информационного часа на заседании городской Думы. По его мнению, депутатам необходимо заранее познакомиться с возможной реформой. На заседании екатеринбургской городской думы присутствовал глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, однако он заявил, что на данный момент у него нет информации, и решение по этому вопросу будет приниматься на уровне субъекта федерации.