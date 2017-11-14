Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Выставка фотографий дикой природы открылась в Воронеже
Политика
Ройзман не дал екатеринбургским депутатам обсудить реформу избирательной системы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ройзман не дал екатеринбургским депутатам обсудить реформу избирательной системы

    10:01  14 Ноября 2017
    371

    Ройзман не дал екатеринбургским депутатам обсудить реформу избирательной системы

    Екатеринбург, 14 ноября. Депутаты городской Думы Екатеринбурга пытались публично обсудить приближающуюся реформу избирательной системы, однако председатель горДумы Евгений Ройзман заявил, что обсуждать пока нечего.

    Депутат от партии «Справедливая Россия» Антон Швалев предложил обсудить вопрос реформы избирательной системы в рамках информационного часа на заседании городской Думы. По его мнению, депутатам необходимо заранее познакомиться с возможной реформой. На заседании екатеринбургской городской думы присутствовал глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, однако он заявил, что на данный момент у него нет информации, и решение по этому вопросу будет приниматься на уровне субъекта федерации.

    «Это не наша прерогатива. Нас поставят перед фактом, а сейчас обсуждать нечего. Эта карта будет вытащена в последний момент из рукава. Давайте не будем обсуждать слухи», — цитирует «Политсовет» Евгения Ройзмана.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #выборы-2018 #ройзман евгений
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        104
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        466
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        680
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        333