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Родители спасенных школьников написали посмертное письмо водителю, погибшему в ДТП под Ярославлем
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    Родители спасенных школьников написали посмертное письмо водителю, погибшему в ДТП под Ярославлем

    8:33  14 Ноября 2017
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    Родители спасенных школьников написали посмертное письмо водителю, погибшему в ДТП под Ярославлем

    Екатеринбург, 14 ноября. Родители школьников из Екатеринбурга, попавших в аварию под Ярославлем, написали посмертное письмо-благодарность водителю автобуса Сергею Блохину.

    Как ранее сообщало «URA.RU», экскурсионный автобус попал в аварию с грузовиком в Ярославской области вечером 8 ноября. Виновных в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. По одной из версий, водитель грузовика, выехавший со второстепенной дороги через двойную сплошную, не уступил дорогу автобусу с детьми.

    Родители школьников уверены, что именно водитель автобуса спас жизни 44 пассажиров. Он мог увести автобус в кювет, но вместо этого подставил под удар водительскую сторону, оставив автобус на трассе.

    «Только благодаря действиям Сергея наши дети остались живы и получили незначительные повреждения», — пишут благодарные родители в письме.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #дтп #благодарность
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