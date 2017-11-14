Родители спасенных школьников написали посмертное письмо водителю, погибшему в ДТП под Ярославлем

Екатеринбург, 14 ноября. Родители школьников из Екатеринбурга, попавших в аварию под Ярославлем, написали посмертное письмо-благодарность водителю автобуса Сергею Блохину.

Как ранее сообщало «URA.RU», экскурсионный автобус попал в аварию с грузовиком в Ярославской области вечером 8 ноября. Виновных в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. По одной из версий, водитель грузовика, выехавший со второстепенной дороги через двойную сплошную, не уступил дорогу автобусу с детьми.

Родители школьников уверены, что именно водитель автобуса спас жизни 44 пассажиров. Он мог увести автобус в кювет, но вместо этого подставил под удар водительскую сторону, оставив автобус на трассе.