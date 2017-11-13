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Общество
Движение по двум улицам будет закрыто в Екатеринбурге
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    Движение по двум улицам будет закрыто в Екатеринбурге

    18:17  13 Ноября 2017
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    Движение по двум улицам будет закрыто в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 13 ноября. Движение будет закрыто по двум улицам Екатеринбурга: Менжинского и Цвиллига.

    Транспорт не сможет ездить по улице Менжинского на участке от дома №1 до улицы Сулимова с 13 ноября по 5 декабря этого года. Движение транспорта будет перекрыто из-за ремонта сетей инженерно-технического снабжения на улице Менжинского, сообщается на официальном информационном портале Екатеринбурга. Кроме этого закроют еще одну улицу: движение по улице Цвиллинга от дома №53 до дома №38 на улице Машинной будет также перекрыто, причиной тому — строительство сетей инженерного и технического обеспечения.

    Напомним, что парковку на площади 1905 года закрыли в Екатеринбург сегодня, 13 ноября. На территории парковки будет идти стройка ледового городка, который будет работать до 21 января 2018 года, потом в течение недели с 22 по 28 января будут демонтировать постройку, чтобы вернуть парковку.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #дороги #закрытие движения
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