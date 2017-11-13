Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату
Политика
Шесть человек претендуют на должности свердловских министров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шесть человек претендуют на должности свердловских министров

    16:52  13 Ноября 2017
    56

    Шесть человек претендуют на должности свердловских министров

    Екатеринбург, 13 ноября. Первый этап конкурса на должности министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области прошли шесть человек.

    Два человека претендуют на должность министра экономики и территориального развития, и четыре — на должность министра инвестиций и развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

    Первый этап включал в себя тестирование, которое состояло из 40 вопросов на тему законодательства и профильной области. 80% правильных ответов позволяли претендентам продолжить участие в конкурсе дальше.

    Следующий этап состоится 15 ноября. На втором этапе претендентам на посты министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития предстоит презентовать концепцию стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах, а затем защитить ее. Оценивать их будет экспертная комиссия, в которую вошли представители научных, образовательных организаций и отраслевых союзов.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #свердловская область #конкурс #министр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        836
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        635
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        882
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2732