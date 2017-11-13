Шесть человек претендуют на должности свердловских министров

Екатеринбург, 13 ноября. Первый этап конкурса на должности министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области прошли шесть человек.

Два человека претендуют на должность министра экономики и территориального развития, и четыре — на должность министра инвестиций и развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Первый этап включал в себя тестирование, которое состояло из 40 вопросов на тему законодательства и профильной области. 80% правильных ответов позволяли претендентам продолжить участие в конкурсе дальше.

Следующий этап состоится 15 ноября. На втором этапе претендентам на посты министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития предстоит презентовать концепцию стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах, а затем защитить ее. Оценивать их будет экспертная комиссия, в которую вошли представители научных, образовательных организаций и отраслевых союзов.