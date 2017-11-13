Пермский магазин Стерлигова закрылся после скандала с вывеской

Екатеринбург, 13 ноября. Магазин «Хлеб и соль» Германа Стерлигова закрыли в Перми. Магазин стал известен после скандала, когда жители города обратились в полицию, требуя убрать вывеску, которая была на двери, с нецензурной надписью о запрете входа лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в магазин.

Магазин «Хлеб и соль», который находится на Комсомольском проспекте, не работает, вывесок нет, внутри — пусто, лишь провода торчат. Неизвестно, когда точно закрылся магазин, сообщается, что закрытие произошло на днях, приводит «URA.RU» слова продавца из соседней торговой точки.

Напомним, что прокуратура Свердловского района Перми потребовала снять табличку с нецензурной надписью о запрете входа в магазин представителям нетрадиционной ориентации.