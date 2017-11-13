Жительница Урала объявила голодовку, чтобы вернуть приемных детей

Екатеринбург, 13 ноября. Жительница Урала, у которой отобрали приемных детей после операции по удалению груди, вышла с пикетом к зданию министерства социальной политики Свердловской области.

Женщина требует встречи с министром социальной политики, которой она не может добиться долгое время.

«В приемной, как только слышат мою фамилию, отменяют назначенную встречу и переправляют меня к заместителям. Хотя, казалось бы, что может быть важнее для министра, чем незаконные, противоправные действия его сотрудников», — цитирует молодую мать Ura.Ru.

По словам женщины, опека специально «тянет время, чтобы подыскать других усыновителей». Она также убеждена, что опека не имела права изымать у нее детей, поскольку никто в семье не нарушал законы.

Напомним, что в августе 2017 года у жительницы Екатеринбурга отобрали двух приемных сыновей. Это случилось после того, как она провела операцию по удалению груди. Сама женщина утверждает, что седьмой размер причинял ей большие неудобства.