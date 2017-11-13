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Жительница Урала объявила голодовку, чтобы вернуть приемных детей
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    Жительница Урала объявила голодовку, чтобы вернуть приемных детей

    13:56  13 Ноября 2017
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    грудь урал

    Екатеринбург, 13 ноября. Жительница Урала, у которой отобрали приемных детей после операции по удалению груди, вышла с пикетом к зданию министерства социальной политики Свердловской области.

    Женщина требует встречи с министром социальной политики, которой она не может добиться долгое время.

    «В приемной, как только слышат мою фамилию, отменяют назначенную встречу и переправляют меня к заместителям. Хотя, казалось бы, что может быть важнее для министра, чем незаконные, противоправные действия его сотрудников», — цитирует молодую мать Ura.Ru.

    По словам женщины, опека специально «тянет время, чтобы подыскать других усыновителей». Она также убеждена, что опека не имела права изымать у нее детей, поскольку никто в семье не нарушал законы.

    Напомним, что в августе 2017 года у жительницы Екатеринбурга отобрали двух приемных сыновей. Это случилось после того, как она провела операцию по удалению груди. Сама женщина утверждает, что седьмой размер причинял ей большие неудобства.

    Автор: Дима Оленин
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    #урал #екатеринбург #грудь #опека
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