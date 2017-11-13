Познер отправится в Париж, чтобы помочь Екатеринбургу заполучить ЭКСПО-2025

Екатеринбург, 13 ноября. Телеведущий Владимир Познер вошел в команду по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения выставки ЭКСПО-2025. Заседание Генассамблеи Международного бюро выставок состоится 15 ноября в Париже.

По словам руководителя пресс-службы заявочного комитета Василины Васильевой, Познер лишь выступит на презентации заявки в Париже, а значит называть его послом нельзя, так как он только вошел в состав российской делегации.

По предварительной информации, именно глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил телеведущему войти в состав делегации, передает агентство URA.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Украины озадачил Владимира Познера сложным вопросом о войне в своем государстве.