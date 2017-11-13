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«Уральские авиалинии» наградили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге
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    «Уральские авиалинии» наградили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге

    9:50  13 Ноября 2017
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    «Уральские авиалинии» наградили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 13 ноября. «Уральские авиалинии» наградили пассажира, который стал семимиллионным. Женщина с семьей летели из Екатеринбурга в Москву.

    Женщину, которая стала семимиллионным пассажиром «Уральских авиалиний», поздравляли в екатеринбургском аэропорту. Ей вручили сертификат с бонусами программы лояльности «Крылья», а маленьким пассажирам, которые летели вместе с семимиллионным путешественником, сделали специальные подарки: фирменные сувениры и мягкие игрушки. Бонусами программы лояльности «Крылья» женщина и ее семья смогут воспользоваться уже при новом перелете по любому направлению, сообщает «Новый день».

    Напомним, что «Уральские авиалинии» поздравляли своих пассажиров: миллионного — в октябре 2007 года, а шестимиллионного — в 2016 году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #уральские авиалинии
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