Три американских бульдога напали на девочку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 ноября. Три бульдога напали на школьницу, выгуливающую маленькую собаку, в Екатеринбурге, видео в социальных сетях опубликовала мать девочки.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, десятилетняя девочка вышла на прогулку с псом породы бигль, у входа на нее набросились три бульдога, которых не смог удержать 13-летний ребенок.

На записи, опубликованной в социальных сетях, видно, что 13-летняя девочка не смогла удержать двух бойцовских псов, третьего — сдерживала женщина. Хозяйка собак американской бойцовой породы заявила, что бигль прищемил лапку и начал пищать, на что отреагировали бульдоги.

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что соседи выгуливают своих собак бойцовской породы без намордников, отмечает «Политэксперт» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят расследование. Имеется информация, что бульдоги часто выгуливаются без намордников и ранее нападали на свои хозяев.