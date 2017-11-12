Власти Екатеринбурга ждут предложений от местных жителей о благоустройстве города

Екатеринбург, 12 ноября. Жители Екатеринбурга могут предложить места в городе, которые необходимо благоустроить до 2022 года.

Как сообщает мэрия города, открыт прием заявок и предложений от местных жителей по благоустройству территории, екатеринбуржцы могут заполнить анкету и указать места, которые необходимо включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. Данное постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Горожанам предоставили 44 варианта, среди которых: сквер у Оперного театра, бульвар на Опалихинской, бульвар на Кировградской, набережная реки Исеть (от Челюскинцев до пешеходного моста через Ольховку), сад Вайнера, Зелёная Роща. Кроме этого, местные жители могут внести свое предложение.

Заявки будут приниматься до 15 ноября текущего года. Официальная форма и правила заполнения анкет опубликованы на сайте города.