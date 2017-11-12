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Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Екатеринбурге появились в Сети
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    Фотографии смертельного ДТП в Екатеринбурге появились в Сети

    7:20  12 Ноября 2017
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    Фотографии смертельного ДТП в Екатеринбурге появились в Сети

    Екатеринбург, 12 ноября. Водитель автомобиля Toyota в Екатеринбурге, не справившись с управлением, попал в массовое ДТП неподалеку от станции городского метро «Геологическая». Молодой человек позже скончался в карете скорой помощи.

    Как сообщили очевидцы, авария произошла около 21.00 в субботу. Водитель автомобиля Toyota потерял управление на большой скорости, после чего врезался в припаркованный Chevrolet. От удара машину отбросило обратно на проезжую часть, где Toyota врезалась сначала в двигавшийся попутным курсом Mercedes, а после — в BMW.

    Фотографии смертельного ДТП в Екатеринбурге появились в Сети

    В результате столкновения водитель получил смертельные травмы. Разбитые автомобили на некоторое время перегородили улицу Куйбышева.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о гибели в результате дорожно-транспортного происшествия подполковника полиции под Махчкалой. Полицейский также не справился с управлением машиной.

    Автор: Валентин Меликов
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