Фотографии смертельного ДТП в Екатеринбурге появились в Сети

Екатеринбург, 12 ноября. Водитель автомобиля Toyota в Екатеринбурге, не справившись с управлением, попал в массовое ДТП неподалеку от станции городского метро «Геологическая». Молодой человек позже скончался в карете скорой помощи.

Как сообщили очевидцы, авария произошла около 21.00 в субботу. Водитель автомобиля Toyota потерял управление на большой скорости, после чего врезался в припаркованный Chevrolet. От удара машину отбросило обратно на проезжую часть, где Toyota врезалась сначала в двигавшийся попутным курсом Mercedes, а после — в BMW.

В результате столкновения водитель получил смертельные травмы. Разбитые автомобили на некоторое время перегородили улицу Куйбышева.

Ранее «Газета.ru» сообщала о гибели в результате дорожно-транспортного происшествия подполковника полиции под Махчкалой. Полицейский также не справился с управлением машиной.